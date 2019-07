In Bonn ist am Nachmittag die Entscheidung über die Förderung von elf Hochschulen als Exzellenzuniversitäten bekanntgegeben worden. Danach gehört der Verbund aus FU Berlin, Humboldt-Universität und TU Berlin zu dem Kreis.

Ebenfalls ausgewählt wurden die Universitäten Hamburg und Bonn. Ferner sind die RWTH Aachen, die TU Dresden, das Karlsruher Institut für Technologie sowie die Unis in Heidelberg, Tübingen und Konstanz vertreten. Weitere Hochschulen sind die Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie die TU München.



Jährlich wollen Bund und Länder rund 148 Millionen Euro für die Exzellenzstrategie zur Verfügung stellen. Anders als zuvor sollen die Universitäten und Verbünde in dem neuen Programm zunächt für mindestens sieben Jahre gefördert werden.