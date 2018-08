Ein internationales Forscherteam hat das Erbgut des Weizens nach eigenen Angaben nahezu vollständig entschlüsselt.

Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlicht. Die Wissenschaftler hoffen, dass auf dieser Grundlage ertragreichere oder besser angepasste Weizensorten gezüchtet werden können. An dem Genomprojekt waren Wissenschaftler aus 73 Forschungseinrichtungen in 20 Ländern beteiligt, darunter das Helmholtz-Zentrum München und das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik in Gatersleben in Sachsen-Anhalt.