In Stockholm beginnt heute die Nobelpreis-Woche.

Am späten Vormittag wird zunächst bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhält. An den kommenden Tagen folgen die Auszeichnungen in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft. Die Preisverleihungen sind am 10. Dezember.



Die Nobelpreise sind in diesem Jahr höher dotiert als zuvor, umgerechnet gibt es in jeder Kategorie rund 950.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.