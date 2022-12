Wissenschaftler schlagen vor, die Stundenzahl in den Fächern Deutsch und Mathematik in den Grundschulen zu erhöhen. (picture alliance / Frank Leonhardt / dpa /)

Die Co-Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission, Thiel, stellte dazu in Berlin Empfehlungen für die Kultusministerkonferenz vor. Die Wissenschaftler schlagen unter anderem vor, die Stundenzahl in den Fächern Deutsch und Mathematik zu erhöhen und die Kenntnisse regelmäßig zu überprüfen. Außerdem sollen bereits in den Kitas sprachliche und mathematische Kompetenzen stärker gefördert werden. Ferner raten sie, Eltern besser einzubeziehen und Lehrkräfte weiterzubilden.

Der IQB-Bildungstrend hatte jüngst gezeigt, dass fast jeder fünfte Viertklässler die Mindestsstandards für Deutsch und Mathematik nicht erreicht. Zugleich zeigte fast jedes vierte Kind ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten.

