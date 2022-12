Wissenschaftler schlagen vor, die Stundenzahl in den Fächern Deutsch und Mathematik in den Grundschulen zu erhöhen. (picture alliance / Frank Leonhardt / dpa /)

Bei der Vorstellung von Empfehlungen für die Kultusministerkonferenz sagte die Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission, Thiel, die Stundenzahl in beiden Fächern sollten erhöht und die Kenntnisse regelmäßig überprüft werden. Außerdem müssten bereits in den Kitas sprachliche und mathematische Kompetenzen stärker gefördert werden. Studien hatten jüngst gezeigt, dass fast jeder fünfte Viertklässler die Mindeststandards für Deutsch und Mathematik nicht erreicht. Zugleich wies fast jedes vierte Kind ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten auf. Die Forscher raten daher auch, Eltern besser einzubeziehen und Lehrkräfte weiterzubilden. In Hessen beispielsweise soll eine Landesvertretung für Mütter und Väter von Kita-Kindern geschaffen werden. Der Landtag beschloss ein entsprechendes Gesetz, wonach die Eltern bei allen wichtigen Entscheidung des Landes zur Kinderbetreuung künftig angehört werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.