Leben in Wuhan - Menschen kaufen in der Innenstadt auf einem Markt ein (imago-images/Kyodo News)

Danach wäre die These von einem Laborunfall nicht länger haltbar. Die Wissenschaftler an der University of Arizona werteten verfügbare zeitliche und örtliche Daten über die ersten bekannten Corona-Fälle in Wuhan aus. Danach traten die frühesten Infektionen auf dem Huanan-Markt unter den Händlern auf, die lebende Tiere verkauften, oder bei Menschen, die dort eingekauft hatten.

Das Virus tauchte Ende 2019 erstmals in Wuhan auf. Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation durfte erst über ein Jahr später nach China reisen. Die WHO erklärte im Anschluss, es sei nicht völlig klar, ob der Markt der tatsächliche Ausgang der Pandemie war. Eine weitere Untersuchung vor Ort will China nicht zulassen.