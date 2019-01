Die Initiative deutscher Lungenfachärzte gegen Grenzwerte für die Luftreinhaltung stößt auf deutliche Kritik bei Fachleuten. Der Schweizer Experte für Gesundheitsrisiken durch Luftschadstoffe, Künzli, sagte dem Deutschlandfunk, die 112 Unterzeichnenden seien noch nie in dieser Wissenschaft tätig gewesen, kein einziger habe jemals wissenschaftlich gearbeitet.

Man sehe selbstverständlich einer Folgeerscheinung bei einem Patienten nicht an, ob Luftverschmutzung eine Rolle gespielt habe oder nicht. Es gebe dagegen eine breite wissenschaftliche Beweislage dafür, dass beispielsweise ein Herzinfarkt durch Feinstaub verursacht werden könne - und dieser Herzinfarkt sehe exakt so aus wie der andere Herzinfarkt. Künzli bezeichnete es als "eine komplett unwissenschaftliche Erwartung", dass man dem Patientien ansehen könne, ob Luftverschmutzung eine Rolle bei einer Erkrankung gespielt habe.

Tausende Wissenschaftliche Arbeiten liefern Beweise

Dagegen sei aber sehr klar, dass Feinstaub, Stickoxide und Ozone gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. Dabei gebe es keine Schwellenwerte: Je höher die Konzentrationen der Stoffe in der Luft, desto stärker ausgeprägter seien auch die Folgen für die Gesundheit. Es gebe etwa 30.000 wissenschaftliche Arbeiten, die in den vergangenen 30 Jahren zu diesem Thema verfasst wurden. Künzli sagte: "Es gibt keinen Expertenstreit, es gibt höchstens Laien wie Prof. Köhler (der die Initiative der deutschen Lungenfachärzte angestoßen hat, Anm. d. Red.), die ihre Meinung aus dem Bauch heraus kundtun. (...) Schuster, bleib bei deinen Leisten."

Grenzwerte sollten nicht erhöht, sondern abgesenkt werden

Künzli plädierte im Deutschlandfunk für strengere Richtwerte. Die Stickoxid-Grenzwerte, die die EU vorschreibe, basieren demnach auf wissenschaftlichen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Die Feinstaubwerte dagegen müssten laut Künzli deutlich verschärft werden und dürften maximal halb so viel betragen, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.



Die politische und gesellschaftliche Argumentation nannte der Schweizer Gesundheitsexperte "Populismus pur". Wenn es um Expertisen gehe, solle man Experten fragen, und es gebe in Deutschland genügend hervorragende Forscherinnen und Forscher, die Auskunft geben könnten. "Man hat eine Ebene der Irrationalität erreicht, die ich nicht nachvollziehen kann", urteilte der stellvertretende Direktor des Schweizer Instituts für Tropenmedizin und öffentliche Gesundheit in Basel.