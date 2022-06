Brief an EU-Parlamentarier

Motorproduktion bei VW in Chemnitz (dpa/picture alliance/Hendrik Schmidt)

In einem Brief an das EU-Parlament, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, erklären sie, dass zunächst ausreichend alternative erneuerbare Treibstoffe verfügbar sein müssten. Zudem argumentieren die Fachleute, dass die Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen - bezogen auf die CO2-Emissionen - häufig schlechter ist als angegeben. In ihrem Brief raten die Wissenschaftler und Forscher außerdem von einer reinen Fixierung auf E-Autos ab, weil dies zu einer Abhängigkeit von Rohstoffen aus China führen könne.

Das EU-Parlament will in absehbarer Zeit darüber abstimmen, ob Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 aus dem Handel genommen werden.

