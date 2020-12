Der Bundestags-Beschluss zur Distanzierung von der israelkritischen BDS-Bewegung ist als politische Meinungsäußerung ohne rechtliche Wirkung zu verstehen.

Das hat der Wissenschaftliche Dienste des Parlaments in einer Ausarbeitung festgestellt, über die die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Darin heißt es, die Entschließung vom 17. Mai 2019 sei eine Meinungsäußerung im Rahmen einer kontroversen Debatte. Sie habe keine rechtliche Bindungswirkung für andere Staatsorgane, auch nicht für Kommunen.



Der Bundestag hatte die Bewegung, die unter anderem den Boykott israelischer Waren fordert, im Mai vergangenen Jahres als antisemitisch eingestuft und verlangt, ihre Unterstützer von öffentlicher Förderung auszuschließen. Berlin, Frankfurt am Main und München hatten BDS-nahen Organisationen in der Folge Veranstaltungen in städtisch finanzierten Räumen verwehrt.



Mehrere wichtige Einrichtungen aus Kultur und Wissenschaft hatten den Bundestag jüngst aufgefordert, den Beschluss zurückzunehmen. Sie warnten, durch missbräuchliche Verwendungen des Antisemitismusvorwurfs würden wichtige Stimmen in der öffentlichen Debatte unterdrückt. Auf diesen Appell hin hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein das nun vorliegende Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes angeregt.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.