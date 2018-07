Wissenschaftskommunikation Kreativ und verständlich für Wissenschaft begeistern

Wissenschaft ist nicht langweilig, wenn sie richtig kommuniziert wird. Nur: Was ist richtig, was falsch? Es gibt jede Menge Möglichkeiten, aus der Werkstatt Wissenschaft mit ihren Erfolgen und Misserfolgen zu berichten. Was es nicht gibt: einen Königsweg.

Von Michael Stang

