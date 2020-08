Wissenschaftsminister an Spahn

Die 16 Wissenschaftsminister der Länder fordern in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Spahn mehr Unterstützung für die deutschen Universitätskliniken.

Die Gelder seien nicht ausreichend, heißt es in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin werden mehr Hilfen des Bundes zum Ausgleich für die finanziellen Einbußen verlangt, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind. So seien etwa die Ausfall-Pauschalen für leere Betten zu gering. Die Leistungsfähigkeit der 34 Universitätskliniken müsse weiterhin gewährleistet sein.