Das Internet-Lexikon Wikipedia feiert heute seinen 20. Geburtstag.

Die am 15. Januar 2001 in den USA ins Leben gerufene Plattform hat sich als Ziel gesetzt, Wissen zu sammeln und zu vermitteln. In der Online-Enzyklopädie sind inzwischen mehr als 55 Millionen Artikel in 309 Sprachen zu finden. Das nicht-kommerzielle Angebot gehört zu den zehn der meistgenutzten Internetseiten der Welt.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.