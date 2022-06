An Flughäfen dürfte das Reisen in diesem Sommer zur Geduldsprobe werden. (Imago)

Viele Menschen verspürten nach all den Einschränkungen während der Corona-Pandemie einen großen Nachholbedarf beim Reisen, gleichzeitig habe die Branche Mitarbeiter verloren. Vor allem im Luftverkehr sei diese Lücke noch nicht geschlossen worden. Der Minister sprach sich für eine Jobinitiative zur Gewinnung von Fachkräften aus. Außerdem sei eine Modernisierung der Infrastruktur dringend nötig.

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV sind in den Sicherheitskontrollen, beim Check-in sowie in der Flugzeugabfertigung rund 20 Prozent der Stellen unbesetzt. Wegen Personalmangels sind bereits zahlreiche Flüge etwa in Großbritannien und den Niederlanden ausgefallen. Außerdem kam es zu langen Schlangen bei der Abfertigung.

