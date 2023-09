Auf dem "Schienen-Gipfel" in Frankfurt am Main werden künftige Bahnprojekte erörtert (Daniel Reinhardt/dpa)

Zusammen mit vorherigen Zusagen ergebe sich daraus eine Summe von knapp 40 Milliarden Euro, erklärte Verkehrsminister Wissing beim sogenannten "Schienengipfel" in Frankfurt am Main. Es handele sich um einen Kraftakt und ein klares Bekenntnis zur Bahn, betonte der FDP-Politiker. Das Unternehmen will bis 2030 wichtige Teilstrecken generalsanieren und sie dafür monatelang komplett sperren. Davon betroffen sind in den nächsten Jahren etwa die Strecke Frankfurt-Mannheim oder die Trasse von Berlin nach Hamburg. Beim heutigen Treffen erörtert der Verkehrsminister mit Vertretern der Bahn und der Bauindustrie die geplanten Projekte.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.