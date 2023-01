Deutschlandticket für 49 Euro

Er rechnet damit, dass das bundesweite Ticket für 49 Euro spätestens Anfang Mai kommt. Zum Vergleich: Das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer wurde 52 Millionen mal verkauft.

Eigentlich sollte das Deutschlandticket zum 1. April in den Verkauf gehen. Bremens Verkehrssenatorin Schaefer (Grüne) erklärte jedoch, wenn die Gespräche weiter so schleppend verliefen wie beim letzten Arbeitstreffen von Bund und Ländern, sehe sie schwarz für diesen Termin . SPD-Fraktionsvize Müller mahnte, man dürfe sich nicht weiter in Detailfragen verstricken. Für den Anfang seien Übergangsregelungen sinnvoll, sagte er der dpa. So sollte das Ticket auch in Papierform möglich sein. Obwohl der Starttermin noch offen ist, wird bereits eine Deutschlandticket-App angeboten.