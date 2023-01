Deutschlandticket für 49 Euro

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Das wäre ein Riesenerfolg, sagte der FDP-Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag". Er rechnet damit, dass der bundesweite Fahrschein für 49 Euro spätestens Anfang Mai kommt. Zum Vergleich: Das 9-Euro-Ticket im vergangenen Sommer wurde 52 Millionen mal verkauft.

Eigentlich sollte das Deutschlandticket zum 1. April in den Verkauf gehen. Bremens Verkehrssenatorin Schaefer von den Grünen erklärte jedoch, wenn die Gespräche weiter so schleppend verliefen wie beim letzten Arbeitstreffen von Bund und Ländern, sehe sie schwarz für diesen Termin. SPD-Fraktionsvize Müller meinte, man dürfe sich nicht weiter in Detailfragen verstricken. Auch er plädierte dafür, das Ticket auch in Papierform anzubieten.

