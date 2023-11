Tarifstreit

Bundesverkehrsminister Volker Wissing fordert von der GdL, nicht in der Weihnachtszeit zu streiken. (IMAGO / Chris Emil JanÃen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Wissing sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, gerade in der Weihnachtszeit wollten die Menschen ihre Verwandten und Freunde besuchen. Daher könne er nur an alle Tarifparteien appellieren, sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst zu sein und mögliche Maßnahmen so zu gestalten, dass Menschen nicht darunter leiden müssten. Zuvor hatte auch der Fahrgastverband Pro Bahn von der GdL gefordert, nicht in der Weihnachtszeit zu streiken. GDL-Chef Weselsky hat mehrfach Streiks in Aussicht gestellt, zugleich aber angedeutet, dass die Weihnachtsfeiertage davon ausgenommen sein könnten.

Not-Fahrplan vorbereitet

Die Deutsche Bahn erstellte bereits einen Not-Fahrplan für einen möglichen Streik. Dieser sieht laut einer Sprecherin den Einsatz besonders langer Züge vor. Es sei jedoch mit weniger als 20 Prozent des Regelangebots zu rechnen.

Die Tarifgespräche zwischen Bahn und GdL werden in dieser Woche fortgesetzt. Die Bahn legte zuletzt ein Angebot über elf Prozent mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten vor. Die von der Gewerkschaftsseite geforderte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bezeichnete sie hingegen als nicht umsetzbar.

