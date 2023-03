Verbrenner-Streit

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales (Michael Kappeler/dpa)

Die Nachrichtenagentur dpa zitiert aus einem Brief des FDP-Politikers an Kommissionsvize Timmermans. Darin schlägt Wissing vor, in den Rechtstext zur bestehenden Euro-6-Norm einen Passus zu synthetischen Kraftstoffen einzufügen. Dadurch würde die Neuzulassung von Verbrennern, die mit sogennanten "E-Fuels" angetrieben würden, auch über das Jahr 2035 hinaus ermöglicht. Das Gesetz zum Verbrenner-Aus müsste dann nach Auffassung des Ministers nicht noch einmal aufgeschnürt und mit dem Europaparlament neu ausgehandelt werden.

Die EU hatte ihren Beschluss über das Verbrenner-Aus Anfang des Monats aufschieben müssen, weil Wissing kurzfristig ein deutsches Veto eingelegt hatte. Die FDP will erreichen, dass Autos mit Otto- oder Dieselmotor auch nach 2035 noch neu zugelassen werden können, wenn sie E-Fuels tanken.

