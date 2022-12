Bundesverkehrsminister

Volker Wissing (FDP). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Aktivisten der "Letzten Generation" gefährdeten den gesellschaftlichen Konsens, teilte der FDP-Politiker mit. Eine Demokratie entscheide aufgrund von Mehrheiten und lasse sich nicht erpressen. Der Rechtsstaat müsse sich gegen Straftäter entschlossen zur Wehr setzen. Zuvor hatten Demonstranten versucht, den Flugverkehr in Berlin und München lahmzulegen. In München wurde eine Start- und Landebahn kurzzeitig gesperrt.

Auch am Hauptstadtflughafen BER hatten sich Aktivisten auf dem Rollfeld festgeklebt, was den Flugbetrieb nach Angaben der Bundespolizei jedoch nicht beeinträchtigte. Am BER hatte es vor gut zwei Wochen bereits eine Blockadeaktion gegeben.

