Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, dadurch würden dann auch Arbeitsplätze gefährdet. Wenn die Automobilindustrie befürchte, dass Fahrzeuge dadurch unnötig verteuert würden und so die Beschleunigung der E-Mobilität behinderten, sei das sehr ernst zu nehmen. Die EU-Kommission könne nicht einerseits hohe Klimaschutzziele einfordern und andererseits deren Erreichen durch Regulierung verhindern.

Brüssel hatte im November Vorschläge für die verschärfte Abgasnorm Euro 7 vorgelegt. Sie soll ab Juli 2025 für neuzugelassene Fahrzeuge gelten und eine bessere Luftqualität in den Städten gewährleisten. Das Europäische Parlament und die EU-Staaten müssen dem noch zustimmen. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen als Standorte großer Automobilkonzerne hatten die Bundesregierung in einem Brief aufgefordert, die Pläne der EU-Kommission nicht zu akzeptieren.

