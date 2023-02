Die geplante Abgasnorm Euro 7 soll nach dem Willen der EU-Kommission ab 2025 für neuzugelassene Fahrzeuge gelten. (dpa/Marcel Kusch)

Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, dadurch würden dann auch Arbeitsplätze gefährdet. Wenn die Automobilindustrie befürchte, dass Fahrzeuge dadurch unnötig verteuert würden und so die Beschleunigung der E-Mobilität behinderten, sei das sehr ernst zu nehmen. Die Europäische Kommission könne nicht einerseits hohe Klimaschutzziele einfordern und andererseits deren Erreichen durch Regulierung verhindern. Ähnlich hatten sich zuletzt Vertreter der deutschen und eurpäischen Autobranche geäußert

Brüssel hatte im November Vorschläge für die verschärfte Abgasnorm Euro 7 vorgelegt. Sie soll ab Juli 2025 für neuzugelassene Fahrzeuge gelten und eine bessere Luftqualität in den Städten gewährleisten. Das Europäische Parlament und die Mitgliedsstaaten müssen dem noch zustimmen. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen als Standorte großer Automobilkonzerne hatten die Bundesregierung in einem Brief aufgefordert, die Pläne Brüssels nicht zu akzeptieren.

