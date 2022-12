Bundesverkehrsminister Wissing auf dem Digital-Gipfel 2022 in Berlin. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Verkehrsminister Wissing sagte auf dem Digitalgipfel in Berlin, Deutschland müsse unter die Top-Zehn-Länder in Europa. Durch die Gigabit-Strategie werde man die Grundlage für die umfassende Nutzung digitaler Daten legen. Diese sieht unter anderem vor, dass bis 2030 jedes Haus an ein Glasfasernetz angeschlossen sein soll. Zudem soll es bis zum Ende des Jahrzehnts eine flächendeckende Versorgung mit dem neuesten Mobilfunkstandard geben.

Bundeswirtschaftsminister Habeck betonte, beim Thema Daten habe Europa nicht ewig Zeit, andere Geschäftsmodelle würden bereits genutzt. In Asien gebe es beispielsweise schon Supermärkte, in denen es keine Kassen mehr gebe, sondern die Abrechnung automatisiert nach einem Gesichts-Scan erfolge.

Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Berg, kritisierte mangelnde Fortschritte. Hierzulande dominiere die Debatte über Risiken und nicht über Chancen der Nutzung digitaler Daten etwa für den Kampf gegen den Klimawandel. So komme man nicht weiter. Hier brauche es einen Zeitenwende.

