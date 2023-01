Das Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern ist eines von drei deutschen AKW, die noch nicht endgültig vom Netz gegangen sind (picture alliance/dpa)

Gleichzeitig solle eine weitere Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 vorbereitet werden, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jung in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. So wie die Regierung einen Stresstest für diesen Winter gemacht habe, müsse sie auch einen für den nächsten Winter machen. Es passe nicht zusammen, dass die Ampel mindestens bis 2024 klimaschädliche Kohlemeiler reaktiviere, aber die CO2-sparenden Kernkraftwerke im Frühjahr 2023 definitiv abschalten wolle, so der CDU-Politiker.

Zuvor hatte bereits Bundesverkehrsminister Wissing vorgeschlagen, dass unabhängige Experten über eine mögliche Laufzeitverlängerung für die drei deutschen Atomkraftwerke entscheiden. Der FDP-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", man brauche jetzt keinen politischen Streit, sondern eine fachliche Antwort auf die Frage, wie man eine bezahlbare Energieversorgung sicherstellen und gleichzeitig die Klimaziele erreichen könne.

