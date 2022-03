Das Baugewerbe hat einen "Masterplan Brückenbau" gefordert. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Der FDP-Politiker sagte bei einem Spitzentreffen in Berlin, um die Brücken sei es alles andere als gut bestellt. Es bestehe Handlungsbedarf. Wissing kündigte an, die Bundesmittel zur Brückensanierung von 2026 an auf 2,5 Milliarden Euro pro Jahr zu erhöhen. Dies sei eine Milliarde mehr als heute. Der Sanierungsstau umfasse 4.000 Brücken. - Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Quast, sagte bei dem Treffen, Brücken müssten als systemrelevante Infrastruktur eine überragende Bedeutung bei der Abwägung mit anderen Schutzgütern einnehmen. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden.

Wissing hatte Vertreter aus Bauwirtschaft, Verwaltung sowie von Natur- und Umweltschutzverbänden zum Gespräch eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.