Kampf gegen Desinformation

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Nach dem Gespräch in San Franzisco teilte der FDP-Politiker mit, der US-Unternehmer teile seine Meinung zum Thema Desinformation. Die Selbstverpflichtung der Plattformen dagegen müsse strikt eingehalten werden, bis die gesetzlichen Vorgaben für digitale Dienste in der EU, kurz DSA, 2024 in Kraft treten würden. Zuvor hatte Wissing seine Sorgen betont, mit denen er die Entwicklung von Twitter nach der Übernahme durch den Milliardär im Oktober betrachte. Musk hatte mit der Entlassung großer Teile der Belegschaft und mehrerer Unternehmensentscheidung Befürchtungen genährt, Twitter könne die demokratische Meinungsbildung negativ beeinflussen. Zuletzt hatte Musk erklärt, er werde sich von der Konzernspitze zurückziehen, sobald er einen Nachfolger gefunden habe.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.