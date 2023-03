Bundesverkehrsminister

Volker Wissing (FDP) (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, man habe sich eng mit der EU-Kommission beraten und ihr nach sorgfältiger Prüfung einen Lösungsvorschlag übermittelt. Der Genehmigung von neuzugelassenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, die ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betankt werden, sollte damit auch nach 2035 nichts mehr im Wege stehen, meinte Wissing. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck äußerte sich mit Blick auf eine Einigung zuversichtlich.

Wie es aus Regierungskreisen in Berlin hieß, hatte das Ministerium am Abend ein Antwortschreiben zu jüngsten Lösungsvorschlägen der EU-Kommission nach Brüssel geschickt. Hintergrund ist eine grundsätzliche Einigung von Europaparlament und EU-Staaten, wonach ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Deutschland dringt aber darauf, auch danach noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zuzulassen, die E-Fuels tanken - also klimaneutrale künstliche Kraftstoffe, die mit Ökostrom erzeugt werden.

