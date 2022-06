Das neue Führungsduo der Linken, Janine Wissler und Martin Schirdewan (imago)

Bei der Wahl für den für Frauen reservierten Platz in der Doppelspitze setzte sich Wissler gegen die Mitbewerberinnen Reichinnek und Bonk durch. Wissler war nach einer Reihe von Wahlniederlagen sowie internen Streitigkeiten umstritten. Auch Schirdewan hatte mehrere Gegenkandidaten. Der restliche Vorstand wird ebenfalls neu gewählt.

Klimaneutralität ab 2035 gefordert

Zudem beschlossen die Delegierten einen Leitantrag, wonach die Bundesrepublik ab 2035 klimaneutral sein soll. Das ist zehn Jahre früher als bisher von der Regierung geplant. Dafür sollen jährlich 20 Milliarden Euro für die Energiewende bereitgestellt werden.

Beratungen über Leitantrag zum Krieg in Ukraine

Ein weiteres dominierendes Thema ist die Haltung der Linken zum Krieg in der Ukraine. Die Delegierten berieten über einen Leitantrag des Vorstands, in dem Waffenlieferungen wegen des russischen Angriffskriegs weiter abgelehnt werden. Es müssten nicht-militärische Möglichkeiten erwogen werden, heißt es in dem Entwurf.

Die Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Mohamed Ali, kritisierte in diesem Zusammenhang die Grünen. Diese seien - so wörtlich - "Bettvoleger der Rüstungsindustrie" und hätten kein Rückgrat, sagte sie. Anders als die Bundesregierung stehe ihre Partei dafür, dass der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Putin sich nicht ausweite und so schnell wie möglich beendet werde.

Der Parteitag geht morgen zuende.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.