WM 2018 "Die russische Realität ist ziemlich schnell wieder eingekehrt"

Die Stimmung nach der ausgelassenen WM ist in Russland ziemlich schnell wieder gekippt, sagte die Journalistin Olga Sviridenko im Dlf. Vor allem die russische Bevölkerung habe durch scharfe soziale Einschnitte die Rechnung für die Fußball-Party bezahlen müssen. Fraglich sei, was in Zukunft mit den WM-Stadien passiere.

Olga Sviridenko im Gespräch mit Matthias Friebe

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek