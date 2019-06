Der Fußball-Weltverband FIFA hat erstmals zugegeben, dass es auf Stadionbaustellen für die WM 2022 in Katar Verletzungen der Arbeitsstandards gegeben hat.

Das berichtet das WDR-Fernsehen. Die Vorwürfe richten sich demnach gegen einen Subunternehmer, der am Bau des Stadions Al Bayt beteiligt war. Die FIFA teilte mit, dass ihr Verstöße seit Dezember 2018 bekannt seien. Gastarbeiter aus Nepal hatten von nicht bezahlten Löhnen, Misshandlungen und Unfällen mit Todesfolge berichtet. Die FIFA suspendierte das Unternehmen vorläufig, 23 Arbeitern seien inzwischen Gehälter nachbezahlt worden. Das WM-Organisationskomitee dementierte Todesfälle auf der Baustelle und betonte, von Misshandlungen sei dem Komitee nichts bekannt. Nach offiziellen Zahlen der Regierung in Nepal sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 1400 Gastarbeiter in Katar ums Leben gekommen. Wie viele dieser Todesfälle mit der WM in Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt.