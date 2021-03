Das WM-Gastgeberland Katar hat die Kritik an der Lage der Arbeitsmigranten in dem Emirat zurückgewiesen.

Die Regierung teilte mit, durch Reformen des Arbeitsmarktes habe man neue Standards in der Region gesetzt und das Leben von Millionen Menschen verbessert. So sei etwa ein neuer Mindestlohn in Kraft getreten. Auch könnten Arbeiter seit sechs Monaten frei ihren Job wechseln und brauchten auch keine Ausreisegenehmigung mehr, um das Land zu verlassen. Amnesty International hatte zuvor den Fußball-Weltverband FIFA aufgerufen, Katar zu Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt zu drängen. Nach wie vor würden dort tausende Menschen ausgebeutet und missbraucht, erklärte die Menschenrechtsorganisation in Berlin.



In dieser Woche beginnen in Europa die Qualifikationsspiele zur WM 2022 in Katar.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.