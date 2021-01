WM in Ägypten

Deutschland startet heute mit einem Spiel gegen Uruguay in die Handball-WM.

In der Gruppe A trifft die Mannschaft von Trainer Gislason in der Vorrunde außerdem auf Kap Verde und Ungarn. Die Weltmeisterschaft findet in Ägypten statt.

