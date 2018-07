Dlf-Reporter Matthias Friebe hat in Sotschi das Ausscheiden der Gastgeber live erlebt. Trotz Niederlage im Elfmeterschießen habe die Mannschaft eine großartiges Speil gezeigt: "Die Mannschaft hat wahrscheinlich über ihrem Niveau gespielt. Sie hat eine Leistung geboten, die man sonst von einer russischen Mannschaft nicht gewöhnt war in den letzten Jahren."

Freude über den Erfolg der Mannschaft

Mit ihren Mitteln und mit ihrem Kampfeinsatz habe die russische Mannschaft dafür gesorgt, dass sich die Kroaten kaum hätten entfalten können. Bis zum Elfmeterschießen hätten sie so das Spiel offenhalten können.

Die Betroffenheit über das Ausscheiden halte sich bei den russischen Fans jedoch in Grenzen. "Es gibt jetzt so etwas wie Stolz auf das Erreichte", berichtet Friebe. Dass die Russen den Erfolg der Heim-WM auch in Zukunft fortführen können, hält Friebe allerdings für unwahrscheinlich: "Die Mannschaft ist sportlich eindeutig limitiert". Der Erfolg bei diesem Turnier sei vor allem über den Heimvorteil gekommen.