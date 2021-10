Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr drittes Qualifikationsspiel zur Fußball-WM in Australien und Neuseeland gewonnen.

Die Mannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg setzte sich am Abend in Petach Tikva gegen Israel mit 1:0 durch. Das Tor erzielte Kapitänin Huth.



Das Rückspiel findet am Dienstag in Essen statt. Weitere Gegnerinnen in der Qualifikation sind Portugal und die Türkei.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.