Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien mit 4:0 gewonnen.

Damit hat sich die DFB-Auswahl die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar gesichert. Die Tore in Skopje erzielten Kai Havertz, Jamal Musiala und zweimal Timo Werner.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.