Die Französin Stéphanie Frappart hat als erste Fußball-Schiedsrichterin ein WM-Qualifikationsspiel der Männer geleitet.

Sie pfiff den 2:0-Sieg der Niederlande gegen Lettland. Dazu twitterte der Fußball-Weltverband FIFA: "Stephanie Frappart schreibt Geschichte", auf dem deutschen Account war von einem "Meilenstein" die Rede. Frappart hatte bereits 2019 das WM-Finale der Frauen sowie Spiele in der Champions League und der Europa League der Männer geleitet.



Morgen steht die nächste Frau als Spielleiterin eines WM-Qualifikationsspiels auf dem Platz: Die Ukrainerin Kateryna Monsul ist für die Partie zwischen Österreich und Färöer in Wien angesetzt. Zu beiden sagte der Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina (Italien): "Sie haben in den vergangenen Jahren sehr hart gearbeitet und diese Ernennungen sind eine Anerkennung für die gute Arbeit, die sie geleistet haben".

Frauen haben es laut Historikerin schwerer

Nach Ansicht der Historikerin Petra Tabarelli ist es generell nicht einfach für die Schiedsrichterinnen voranzukommen. Sie sagte im Deutschlandfunk, Frauen seien oft deutlich unsicherer als Männer, wenn es darum gehe die nächste Herausforderung anzunehmen. Sie machten den "letzten Schritt erst, wenn sie sich auch wirklich ganz sicher sind und ja keinen Angriffspunkt bieten“, sagte Tabarelli, die in ihrem Blog „Nachspielzeiten“ auch über die Geschichte von Fußballregeln schreibt.



Zudem stehe für die Schiedsrichterinnen auch immer das Bestehen des Fitnesstests der Männer als Hürde im Weg. Nach einer Schwangerschaft änderten sich zudem häufig die persönlichen Prioritäten und die Frauen müssten im Anschluss wieder ein Fitnesslevel, um den Fitnesstest erneut zu bestehen.

Aktuell eher eine „Schiedsrichterinnen-Armut“

Derzeit gibt es laut Tabarelli weltweit 66 Schiedsrichterinnen, die aktiv pfeifen. Die Hälfte komme aus Afrika, berichtete die Historikerin. Das liege daran, dass es auf dem afrikanischen Kontinent keine hochklassigen Frauen-Ligen gebe, deswegen pfiffen die Schiedsrichterinnen bei den Männern. An sich gebe es aber eher eine „Schiedsrichterinnen-Armut“, was auch mit der Gewalt gegen Schiedsrichterinnen zu tun habe. „Frauen und Fußball hat lange nicht ins patriarchale Bild gepasst“, meint Tabarelli.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.