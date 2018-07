Franz Beckenbauer hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe rund um die Vergabe der Fußball-WM 2006 nach Deutschland erneut zurückgewiesen.

Diese seien - so wörtlich - "erstunken und erlogen", sagte der 72-Jährige bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München. Im Zentrum der Affäre steht eine umstrittene Millionen-Zahlung, die auf Umwegen von einem Konto des WM-Organisationschefs Beckenbauer an eine Firma des FIFA-Funktionärs Bin Hammam in Katar geflossen sein soll. Was mit dem Geld geschah, ist bis heute ungeklärt. Es steht der Verdacht im Raum, mit der Summe könnte Bin Hammams Stimmverhalten bei der WM-Vergabe beeinflusst worden sein.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.