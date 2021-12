"Woche der Trauer" um Bischof Tutu in Südafrika begonnen (Uncredited/AP/dpa)

Landesweit wehen die Flaggen auf Halbmast. Mit zahlreichen Aktionen und Gottesdiensten gedenken die Menschen des Bischofs, der am Samstag in der St.-George's-Kathedrale in Kapstadt beigesetzt werden soll. Dort werden derzeit der Tafelberg und das Rathaus in Violett angestrahlt, der Farbe von Tutus anglikanischer Bischofskleidung.

Der Menschenrechtler starb am vergangenen Sonntag im Alter von 90 Jahren. 1984 hatte er für seine Bemühungen um ein gewaltloses Ende der Apartheid den Friedensnobelpreis erhalten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.