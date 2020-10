Bundespräsident Steinmeier hat zur Unterstützung der Welthungerhilfe aufgerufen.

Damit könne man vielen Menschen in der Welt Hoffnung geben, sagte er in einer Ansprache anlässlich der Woche der Welthungerhilfe. Deutschland sei bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Menschen in Ländern des globalen Südens seien aber doppelt verwundbar, betonte Steinmeier. Auch die wirtschaftlichen Folgen seien schwerwiegend. So würden Felder nicht bestellt und die Ernte nicht eingefahren. Millionen Menschen verlören ihre Arbeit und könnten ihre Familien nicht mehr ernähren. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte gestern mehr Engagement im Kampf gegen den Hunger in der Welt gefordert.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.