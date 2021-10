Bundespräsident Steinmeier hat vor einer Zunahme des weltweiten Hungers aufgrund des Klimawandels gewarnt.

Die globale Erderwärmung treffe die Länder am stärksten, die am wenigsten dafür könnten, sagte Steinmeier zum Auftakt der Woche der Welthungerhilfe. Deutschland habe eine doppelte Verpflichtung: Den Ausstoß klimaschädlicher Gase deutlich zu reduzieren und das schneller als bisher. Außerdem gelte es, den Menschen in ärmeren Ländern helfen, dass sie Dürren, Stürmen und Überschwemmungen nicht schutzlos ausgeliefert seien. Der Bundespräsident rief die Bürger zur Unterstützung der Welthungerhilfe auf.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.