Der Wildtier-Experte Ralf Schulte vom Naturschutzbund Deutschland hat die Pläne von Umweltministerin Schulze zum Abschuss von Wölfen gegen Kritik verteidigt.

Er sagte im Deutschlandfunk, es gehe auch darum, die Akzeptanz des Wolfes in der Bevölkerung zu sichern. Der Abschuss sei das Mittel der letzten Wahl. Die Ministerin nehme lediglich Tiere in den Fokus, denen es beispielsweise mehrfach gelungen sei, Schutzzäune zu überwinden, so Schulte. Grüne und die Umweltschutzorganisation WWF hatten die Pläne als Breitseite gegen den Naturschutz kritisiert.



Wölfe sind streng geschützt und dürfen nur ausnahmsweise mit behördlicher Erlaubnis gejagt werden. Immer wieder kommt es vor, dass sie Nutztiere - etwa Schafe - reißen.