Die Grünen und die Umweltschutzorganisation WWF kritisieren die Pläne von Umweltministerin Schulze, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern.

Die Grünen-Politikerin Lemke sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Schulzes Plan sei eine Breitseite gegen den Naturschutz. Der WWF erklärte, die beste Maßnahme, um Konflikten mit Weidetierhaltern vorzubeugen, sei ein konsequenter und flächendeckender Herdenschutz.



Schulze hatte in der "Bild am Sonntag" eine Änderung des Naturschutzgesetzes angekündigt. Die Zahl der Wölfe in Deutschland hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Immer öfter greifen sie Nutztiere wie Schafe oder Ziegen an. Bisher gibt es nur wenige Abschussgenehmigungen für einzelne auffällig gewordene Tiere.