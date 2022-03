Woelki steht wegen seines Umgangs mit dem Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche seit längerem massiv in der Kritik. In einer Mitteilung des Erzbistums heißt es, der Papst werde zu gegebener Zeit über das Rücktrittsangebot entscheiden. Franziskus habe zunächst angeordnet, dass Woelki seinen Dienst im größten deutschen Bistum heute wie geplant nach fünf Monaten Pause wieder aufnimmt. In einem Brief an die Gläubigen bittet Woelki daher um eine zweite Chance. Er wolle noch einmal einen Neuanfang wagen, schreibt der 65-Jährige.