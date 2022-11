Kommentar: Woelki-Ermittlungen

Christiane Florin, Jahrgang 1968, ist Redakteurin für „Religion und Gesellschaft“ beim Deutschlandfunk. Bis 2015 leitete sie die Redaktion von Christ&Welt in der Wochenzeitung „Die ZEIT“. Ihre Erfahrungen als Lehrbeauftragte für Politikwissenschaft an der Universität Bonn verarbeitete sie in dem Essay „Warum unsere Studenten so angepasst sind“ (Rowohlt 2014). 2017 veröffentlichte sie das Buch „Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen“ (Kösel).