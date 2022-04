Er wolle Erzbischof bleiben, lege sein Schicksal aber in die Hände des Papstes, sagte Woelki bei der Zusammenkunft des Diözesanpastoralrats gestern und heute in Düsseldorf. Zugleich kündigte er an, die Verwaltung des Erzbistums zu reformieren. Irritation löste Woelki bei mehreren der insgesamt mehr als 60 anwesenden Mitgliedern des Gremiums mit Äußerungen über Papst Franziskus aus, den er einen alten Mann nannte. Dies wurde von einem Sprecher des Erzbistums bestätigt. Er verwies darauf, dass die Äußerungen aber in keiner Weise despektierlich gemeint gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.