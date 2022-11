Kommentar zur Außenpolitik

Frankreichs Ministerpräsidentin Elisabeth Borne hat Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin getroffen (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Als Notbehelf haben die Regierungen in Paris und Berlin ein neuartiges Gesprächsformat erfunden, das Schule machen könnte: eine deutsch-französische Woche als Staffel von Ministerbegegnungen in beiden Hauptstädten. Den Anfang machte am Montag Außenministerin Baerbock mit einem Besuch in Paris. Es folgten Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner. Zum Abschluss waren heute die französische Ministerpräsidentin Borne und Kulturministerin Abdul-Malak in Berlin.

Es galt, dem Eindruck einer nachhaltigen Verstimmung im deutsch-französischen Verhältnis entgegenzutreten. Schon als Mitte Oktober der turnusmäßige deutsch-französische Ministerrat mit dem Verweis auf Urlaubsplanungen deutscher Regierungsmitglieder abgesagt wurde, war offenkundig, dass inmitten einer historischen Krise auch noch eine deutsch-französische Beziehungskiste zum Spektakel zu werden drohte.

Irritationen über Energie- und Rüstungspolitik

In Paris hatten sich Irritationen in der Energiepolitik, Verärgerung über deutsche Entscheidungen in der Rüstungspolitik, den üppigen Doppel-Wumms und das Vorpreschen des Bundeskanzlers samt nationaler Wirtschaftsdelegation mit dem Besuch in Peking zu einem deutlich vernehmbaren Groll verdichtet.

Knapp ein Jahr nach Amtsantritt der Ampelregierung fügt sich dieser Befund in ein weiteres Bild ein, in dem Deutschland unter neuer Führung als merkwürdiger Eigenbrötler auf der Weltbühne zu vereinsamen droht. Die Beziehungen zu den USA waren nach der halsstarrigen Nordstream-Kommunikation des Bundeskanzlers zu lange unterkühlt, nach Osten hin brachen Mentalitäts- und Interessengegensätze auf, die Olaf Scholz nicht durch sichtbare Empathie und persönliche Zuwendung überbrückte. Das Verhältnis zur brutal attackieren Ukraine war bis in den Sommer von persönlichen Empfindlichkeiten in Berlin überschattet.

Es braucht Kommunikation trotz aller Differenzen

Sowohl im globalen aber auch im europäischen Maßstab verschieben sich unter dem Druck der sich überlagernden Krisen Allianzen und politische Gravitationszentren. Gerade deshalb aber ist eine Kontinuität der engen, deutsch-französischen Kooperation von besonderer Bedeutung. Das hat politische Differenzen nie ausgeschlossen. Kommunikationsabrisse aber wären fatal.



Die in dieser Woche nun eng getaktete Gesprächsfolge auf höchster Ebene hat im besten Fall nicht allein eine öffentliche Signalwirkung. Die Summe der Erträge aus intensiven Einzelgesprächen ist am Ende wahrscheinlich größer als die Ergebnisse im traditionellen Format einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Das neue, als Notlösung erfundene Format könnte daher stilbildend werden und konkrete Zusammenarbeit da fördern, wo die Verhältnisse auf grundsätzlicher Ebene eher schwierig sind. Warum also nicht demnächst eine deutsch-britische oder deutsch-polnische Woche?