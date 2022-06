Taliban-Kämpfer sichern einen Hubschrauber, um Verletzte in der afghanischen Provinz Paktika zu evakuieren. (Bakhtar State News Agency/AP)

Bei den Erdstößen gestern Abend stürzten demnach zahlreiche Häuser ein. Ein Dorf soll komplett zerstört worden sein. Ob es auch in Pakistan Opfer in der abgelegenen Bergregion gegeben hat, ist unklar.

Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Bebens mit 5,9 an. Demnach befand sich das Zentrum südwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe.

Schwere Zerstörungen

Fotos aus dem bergigen Katastrophengebiet zeigen, wie Opfer von Rettungshubschraubern aus der Gegend geflogen werden. Steinhäuser sind verwüstet. Anwohner versuchen, die Lehmziegel und anderen Schutt beiseite zu räumen.

In Kabul wurde eine Krisensitzung im Präsidentenpalast einberufen, um die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Der UNO-Koordinator in Afghanistan, Alakbarow, teilte mit, Hilfe sei bereits unterwegs.

Nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban im vergangenen Jahr haben sich internationale Organisationen weitgehend aus Afghanistan zurückgezogen. Dies dürfte Hilfseinsätze im Erdbebengebiet deutlich erschweren.

In Afghanistan hat es in Vergangenheit mehrere Erdbeben mit hohen Opferzahlen gegeben. Im Jahr 2015 kamen über 400 Menschen in Afghanistan und Nordpakistan ums Leben. Bei einem Beben in Nordafghanistan starben 2002 etwa 1.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.