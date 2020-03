Das Berliner Landgericht hält den sogenannten Mietendeckel für verfassungswidrig.

Dem Land Berlin fehle die Gesetzgebungskompetenz, teilte das Gericht in einem Berufungsverfahren mit. Im konkreten Verfahren hatte das Amtsgericht Spandau die beklagten Mieter dazu verurteilt, eine Mieterhöhung von rund 70 Euro zu zahlen. Die rot-rot-grüne Landesregierung hatte das Gesetz Ende Oktober auf den Weg gebracht. Damit werden die meisten Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre eingefroren.



Das Bundesverfassungsgericht hatte einen Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel zuvor abgelehnt. Auch eine Beschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Beschwerdeführer hätten nicht hinreichend dargelegt, dass sie in ihren Grundrechten verletzt worden seien.