Der Wirtschaftswissenschaftler Matthias Günther hat vor einem zunehmenden Mangel an altersgerechtem Wohnraum in Deutschland gewarnt.

Günther sagte im Deutschlandfunk (Audio), das Problem sei, dass heute stark steigende Wohnkosten auf sinkende Renten stießen. Besonders kritisch dürfte die Lage nach Ansicht des Vorstands des Pestel-Instituts für Systemforschung in Hannover im Jahr 2035 werden. Dies sei der Zeitpunkt, zu dem die geburtenstarken Jahrgänge nahezu komplett im Ruhestand seien und dann weniger Erwerbstätige mehr Rentner versorgen müssten, betonte Günther. Einer aktuellen Studie seines Instituts zufolge droht in den kommenden Jahren jedem vierten Rentner Altersarmut - bei steigenden Mietpreisen. Damit steuere Deutschland sehenden Auges auf eine "Graue Wohnungsnot" zu. Den Umzug in eine kleinere Wohnung könnten sich viele ältere Menschen nicht mehr leisten, ähnlich sei es mit einer barrierefreien Umgestaltung von Unterkünften.



Um diesem Trend gegenzusteuern, müsse man bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen schaffen, so Günther. Doch die Bereitschaft, wirklich etwas zu ändern, sei im Moment nicht erkennbar. Denkbar sei auch, sich an dem österreichischen Modell zu orientieren, das eine Mindestrente für jeden vorsehe, der eine bestimmte Zahl an Jahren eingezahlt habe. Laut Günther ist das ein Ansatz, um Altersarmut im großen Stil ein Stück weit zu verhindern.