In Berlin zeichnet sich ein Volksentscheid über eine mögliche Enteignung großer Immobilienunternehmen ab. Wie Landeswahlleiterin Michaelis mitteilte, hat die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" laut den bisher geprüften Unterschriften das notwendige Quorum aller Voraussicht nach erreicht. Das endgültige Ergebnis werde Anfang Juli bekannt gegeben. Das Vorhaben ist in der rot-rot-grünen Koalition in Berlin umstritten und stößt bei der Immobilienwirtschaft ohnehin auf Widerstand.

Wenn es nach der Initiative geht, sollen mehr als 240.000 Wohnungen in der Hauptstadt in den Besitz einer öffentlich-rechtlichen Anstalt übergehen. Nach dem Scheitern des so genannten Mietendeckels vor dem Bundesverfassungsgericht ist es der zweite Anlauf, um das Problem der galoppierenden Mietpreise in den Griff zu bekommen: Die Initiative verfolgt das Ziel, Immobilienunternehmen zu "vergesellschaften", die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen. Das heißt: Die Konzerne sollen gegen eine Milliardenentschädigung enteignet werden.

Abstimmung am 26. September

Darüber sollen nun die Menschen in der Hauptstadft abstimmen können. Die Initiative hat nach eigener Darstellung mehr als 343.000 Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt. Der nächste Schritt könnte ein Volksentscheid am 26. September sein, dem Tag der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl.



"Auf jeden Fall haben wir es geschafft - das können wir jetzt schon feststellen", sagte der Sprecher der Initiative, Rouzbeh Taheri, vor der Übergabe der Unterschriften an die Landeswahlleitung im rbb-Inforadio. "Damit haben wir den Rekord der bisherigen Volksbegehren in Berlin übertroffen."

Sind die Unterschriften gültig?

Voraussetzung für den Volksentscheid sind rund 175.000 gültige Unterschriften. Das entspricht sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten. Ende Mai gab es bereits 197.000 Unterstützer. Allerdings wurde bei der Überprüfung durch die Bezirkswahlämter festgestellt, dass 29,9 Prozent der Unterschriften ungültig waren. Der häufigste Grund: Die Unterzeichnenden hatten nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Wahlkampf-Thema

Die Initiative will die Wohnungen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführen, wo sie "demokratisch, transparent und gemeinwohlorientiert" verwaltet werden sollen, wie es heißt. Man darf davon ausgehen, dass das Thema der Wahlkampf vor Abgeordnetenhauswahl prägen dürfte.

"Enteignungen schaffen keine Wohnungen"

Das Vorhaben ist ohnehin schon seit langer Zeit höchst umstritten. So kommt die Kritik zu einen aus der Immobilienbranche selbst. Der Vonovia-Konzern etwa hat zwar Verständnis für Proteste gegen hohe Mieten. Unternehmenschef Buch sagte vor kurzem in der "Welt am Sonntag" weiter: "Aber eine Enteignung beziehungsweise Verstaatlichung schafft keine Wohnungen." Die Vonovia will den zweiten (und für die Initiative namensgebenden) Konzern Deutsche Wohnen übernehmen.



Die Deutsche Wohnen betonte schon 2019 gegenüber der taz: "Diese Enteignung hätte mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Sie ist auch davon getrieben, dass die Gesellschaft immer wirtschaftsfeindlicher wird. Rot-Rot-Grün hat die Privatwirtschaft aufs Abstellgleis gestellt."

Auch in der Politik umstritten

In der Berliner Politik reichen die unterschiedlichen Bewertungen des Vorhabens bis in die genannte rot-rot-grüne Regierungskoalition hinein: Die SPD hat mehrfach betont, dass sie Enteignungen ablehnen. Die Grünen sind aufgeschlossener. Und die Linkspartei hat das Vorhaben sogar aktiv unterstützt und mehr als 30.000 Unterschriften gesammelt.



Die oppositionelle Berliner CDU ist skeptisch, ob die Zahl der gültigen Unterschriften am Ende ausreichen wird. Der Abgeordnete Gräff sagte dem Tagesspiegel zudem: "Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Berliner das Volksbegehren unterstützt."

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.