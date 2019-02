Das Bundesinnenministerium will das Wohngeld zum ersten Januar 2020 erhöhen.

Geplant sei, dass etwa das durchschnittliche Entgelt für einen Zwei-Personen-Haushalt von 145 Euro auf 190 Euro im Monat steige, erklärte ein Sprecher in Berlin. Zuletzt war das Wohngeld 2016 erhöht worden. Nach Ansicht des Deutschen Mieterbundes soll es automatisch steigen und sich dabei unter anderem an der Teuerungsrate orientieren.



Wohngeld wird an einkommensschwache Bürger gezahlt. Wer den Zuschuss vom Staat erhält, hängt etwa von der Höhe der Miete ab und wie viele Menschen im Haushalt leben.